Роспотребнадзор проконсультировал россиян по услугам такси

Роспотребнадзор подвел итоги работы горячей линии по защите прав потребителей при использовании услуг такси, работавшей в разных регионах в декабре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты провели более 3,5 тыс. консультаций. Самой частой была жалоба на не предоставленную информацию об услугах — отсутствие квитанции и данных о перевозчике. Кроме того, потребители сообщали об отказах в услуге (таксисты не хотели ехать далеко или везти пассажира, который показался им пьяным).

Кроме того, часто обсуждались вопросы оплаты перевозки и дополнительных услуг — требование денег за предоставление детского кресла и транспортировку багажа, изменение тарифов по времени суток.

Пассажиров также волновало качество и безопасность услуг — поступали жалобы на грязный салон, грубость водителей, вопросы о порядке возврата забытых в такси вещей и другие.

По результатам обращений составлены претензии и исковые заявления. В нескольких десятках случаев требования уже удовлетворены, отмечает Роспотребнадзор.

28 декабря Федеральная антимонопольная служба пообещала в первом квартале 2018 года наказывать аэропорты за недопуск такси на территорию.