ФАС пригрозила аэропортам Москвы жесточайшими штрафами за недопуск такси

ФАС уже возмущалась наличием у аэропортов официальных партнерств с сервисами такси, а теперь грозит аэропортам Москвы «жесточайшими штрафами»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в первом квартале 2018 года потребует от московских аэропортов увеличить количество компаний такси, допущенных на первую линию. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС.

ФАС ждет от аэропортов «резкого расширения количества и таксопарков, и водителей, которые будут допущены к перрону и к первой линии». По словам Артемьева, спецслужбы «дали добро» регулятору на такую работу.

До конца января ФАС планирует изменить ситуацию «существенным образом», проблема либо будет разрешена, либо в отношении аэропортовых администраций вынесут «жесточайшие штрафы». «Я думаю, что никто этого не хочет», — заключил чиновник. По словам Артемьева, топ-менеджеры московских аэропортов на недавнем совещании с ФАС согласились, что ситуацию надо менять в пользу потребителей.

Агрегатор заказов такси Gett является официальным партнером аэропорта Домодедово, такой статус дает абонентам компании преимущество — право доступа к первой линии. Как правило, официальный партнер устанавливает в пространстве от стерильной зоны до залов прилета собственные стойки. У Домодедово есть и другой партнер — «Домтранс». Официальный партнер Шереметьево «Яндекс.Такси» установил стойки для расчета стоимости поездки и заказа в аэропорту. Возле терминала обычно стоят машины дороже эконом-класса. У Внуково два партнера: «Трансагентство Внуково» и «Транс-фри».

Ранее глава московского управления ФАС говорил «Ведомостям», что «заключение соглашений об официальном партнерстве между аэропортом и единственным поставщиком услуг заказа такси неприемлемо». Впрочем, Gett и «Яндекс.Такси» не имеют эксклюзивного партнерства с аэропортами.