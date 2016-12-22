Медведев утвердил правила господдержки ипотеки для семей с детьми

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил предоставления банками субсидий на кредиты по ипотеке для семей с детьми. Документ опубликован на сайте правительства.

Документ был внесен Минфином во исполнение перечня поручений президента по итогам заседания координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

Правила предполагают субсидирование ставки до 6% в течение трех или пяти лет при рождении второго или третьего ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. «Это позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 млрд руб. жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой», — отмечается в справке к документу.

В начале декабря президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по поддержке семей с детьми. До 15 февраля 2018 года администрация президента должна обеспечить принятие законов по введению с 1 января будущего года ежемесячных выплат на первого ребенка и ежемесячных выплат из материнского капитала на второго ребенка. Выплаты будут длиться до достижения ребенком возраста 1,5 года и будут равняться прожиточному минимуму ребенка в соответствующем регионе. Тогда же президент поручил продлить срок действия материнского капитала.

В конце декабря 2017 года Совет Федерации одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Изначально программу планировали завершить в конце декабря 2018 года. До этого продление закона также было одобрено Госдумой. В 2018 году на реализацию нового закона выделят 1 млрд руб., в 2019 году — 37,9 млрд руб., в 2020 году — 69,7 млрд руб.