Медведев утвердил правила господдержки ипотеки для семей с детьми

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил предоставления банками субсидий на кредиты по ипотеке для семей с детьми. Документ опубликован на сайте правительства.
Документ был внесен Минфином во исполнение перечня поручений президента по итогам заседания координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.
Правила предполагают субсидирование ставки до 6% в течение трех или пяти лет при рождении второго или третьего ребенка с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. «Это позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 млрд руб. жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой», — отмечается в справке к документу.
В начале декабря президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по поддержке семей с детьми. До 15 февраля 2018 года администрация президента должна обеспечить принятие законов по введению с 1 января будущего года ежемесячных выплат на первого ребенка и ежемесячных выплат из материнского капитала на второго ребенка. Выплаты будут длиться до достижения ребенком возраста 1,5 года и будут равняться прожиточному минимуму ребенка в соответствующем регионе. Тогда же президент поручил продлить срок действия материнского капитала.
В конце декабря 2017 года Совет Федерации одобрил закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Изначально программу планировали завершить в конце декабря 2018 года. До этого продление закона также было одобрено Госдумой. В 2018 году на реализацию нового закона выделят 1 млрд руб., в 2019 году — 37,9 млрд руб., в 2020 году — 69,7 млрд руб.
Германия
Детские пособия выплачиваются ежемесячно до достижения 18 лет, однако предельный возраст может быть и выше: до 21 года, если подростку не удается найти работу через официальные службы занятости европейских стран; или даже до 25 лет в случае нетрудоспособности. Размер такого пособия — 192 евро в месяц на первого и второго ребенка, 198 — на третьего и 223 — на четвертого и каждого последующего.
Франция
При рождении каждого ребенка родителям единовременно выплачивают 927 евро или 1855 евро в случае усыновления. Затем в течение трех лет родителям платят ежемесячное пособие в размере от 92 до 185 евро в зависимости от их дохода. В случае, если ребенок первый в семье, по истечении этого срока выплаты прекращаются, однако за двух детей платят по 130 евро ежемесячно, за трех — 297, за четырех — 464 евро до достижения ими 21 года.
США
В Соединенных Штатах специальные выплаты за рождение детей не предусмотрены, однако для родителей установлены существенные налоговые льготы, составляющие максимум $1000 на каждого ребенка. Этой осенью президент страны Дональд Трамп и представители Республиканской партии предложили увеличить максимальный размер налоговых льгот до $1600 на ребенка.
Великобритания
Детские пособия выплачиваются до достижения ребенком возраста 16 лет, в случае, если ребенок проходит обучение, выплаты продлеваются до 20 лет. За старшего или единственного ребенка родителям платят по 20,7 фунта в неделю, за каждого последующего — 13,7 фунта.
Китай
По демографическим причинам в стране нет детских пособий. Долгое время здесь действовала государственная политика «одна семья — один ребенок». За несоблюдение этого правила были установлены серьезные штрафы — в размере до восьми средних годовых доходов жителей региона, где проживают родители-нарушители. В 2012 году одну из китайских семей оштрафовали за рождение второго ребенка на $205 тыс. С 2016 года жителям страны разрешили иметь двух детей. Однако за рождение третьего ребенка по-прежнему установлены огромные штрафы.