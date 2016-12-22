В Госдуме назвали «страшилкой» создание боеголовки для сдерживания России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал «страшилкой от заокеанских коллег» слова представителя Белого дома США Джона Вулфстала о том, что в США хотят «сдержать Россию от применения ядерного оружия во время конфликтов в Восточной Европе». Об этом Красов рассказал РБК.

«Неоднократно заявлялось на всех уровнях, как президентом России, так и руководством Минобороны, Россия ни на кого не собирается нападать. То, что мы проводим сейчас модернизацию военных сил, это не всплеск гонки вооружений, это нужно для безопасности нашего государства», — сказал Красов.

По его словам, западные коллеги России «лукавят», Москву нужно не сдерживать, а сотрудничать с ней. «Все больше стран становятся нашими союзниками. Россию хотят демонизировать, рассказать об агрессивных планах, а также держать в узде своих вассалов в НАТО», — считает Красов.

Ранее экс-советник директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал рассказал, что в американской ядерной доктрине есть планы по созданию новой ядерной боеголовки для ракет Trident, чтобы сдерживать Россию.

Вулфстал заявил, что создатели ядерной доктрины хотят таким образом «послать России, Северной Корее и Китаю ясное предупреждение и сообщение, которое изложено хорошим, но сильным языком». Таким образом, США пообещали «серьезные последствия» этим странам в случае применения ядерного оружия.