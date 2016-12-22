СМИ сообщили о планах США сдержать Россию новой ядерной боеголовкой

В ядерной доктрине США сказано о планах создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident, чтобы сдержать Россию. Об этом сообщил представитель Белого дома, который ознакомился с документом, приводит издание The Guardian слова бывшего советника директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала. Кроме того, в новой стратегии планируется ослабить ограничения на использование ядерного оружия.

По его словам, Пентагон хочет модифицировать ракеты подводного базирования Trident D5 и оснастить их новыми ядерными боеголовками. Он отметил, что в США хотят сделать это, чтобы сдержать Россию от применения ядерного оружия во время конфликтов в восточной Европе.



«Мне рассказали люди, которые написали этот документ [доктрину], что они хотят послать России, Северной Корее и Китаю ясное предупреждение и сообщение, которое изложено хорошим, но сильным языком. В нем сказано, что, если Россия или Северная Корея попытаются использовать ядерное оружие, они столкнутся с серьезными последствиям», — отметил он.



Разработка ядерной боеголовки с зарядом малой мощности основано на предположении, что в случае конфликта России и восточного блока НАТО Москва, Москва использует раньше ядерное вооружение, чтобы компенсировать свою слабость в других видах оружия, отмечает Guardian.

В США Белый дом впервые за восемь лет опубликует ядерную доктрину. Документ будет представлен широкой общественности в январе. В ядерной доктрине прописаны условия, при которых США может использовать свой ядерный арсенал, а также неядерное оружие массового поражения. Кроме того, Пентагон планирует 19 января впервые опубликовать часть оборонной стратегии США.