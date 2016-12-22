Три гражданина Украины погибли в ДТП в Курской области

Микроавтобус, перевозивший граждан Украины, опрокинулся в кювет в Курском районе Курской области. Об этом РБК сообщили в региональном управлении МВД.

По словам представителя пресс-службы, информация о пострадавших уточняется.

Региональное управление МЧС сообщает, что авария произошла в Медвенском районе области на автодороге «Крым». В ведомстве отметили, что есть пострадавшие, но не уточнили их число.

ТАСС сообщает, что пострадали три человека. Также агентство со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о троих погибших.

«РИА Новости» добавляет, что микроавтобус направлялся в Санкт-Петербург. В нем находились десять человек, включая водителя.

Причины аварии выясняются.

В ночь на 10 января в Ростовской области при столкновении автобуса и легковой машины пострадали пятеро несовершеннолетних, в том числе 17-летний подросток, находившийся за рулем автобуса.