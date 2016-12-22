В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали пятеро подростков

В Ростовской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом пострадали пять несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в городе Новочеркасск. Семнадцатилетний подросток в состоянии алкогольного опьянении за рулем автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Hyundai County. В результате пострадал сам водитель Mazda и его пассажиры, а именно 14-ти, двое — 15-ти и один — 17-ти лет. Находящиеся в автобусе пассажиры не получили ранений. По факту произошедшего проводится проверка.

Местный портал DonDay сообщает, что все пятеро подростков, которые находились в Mazda, были не пристегнуты и получили в результате ДТП травмы различной степени тяжести. Очевидцы рассказали порталу, что наиболее сильно травмированы были мальчик и девочка, которые сидели на заднем сидении автомобиля. Все находящиеся в машине были в состоянии алкогольного опьянения, отмечает DonDay.