В Пентагоне назвали дату публикации оборонной стратегии США

Пентагон опубликует часть оборонной стратегии США 19 января. Об этом заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Пентагоне, сообщает Defense News.



Он отметил, что большая часть стратегии засекречена, но он пообещал, что часть ее будет представлена общественности. «Там будет относительно толстая засекреченная стратегия. Другая ее часть — краткая — не будет закрыта. И мы предоставим эти копии вам», — сказал Мэттис.

Как сообщает издание, Национальная стратегия обороны станет вторым подобным документом, который раскрыла администрация президента США Дональда Трампа. Пентагон также планирует опубликовать в феврале Доклад о противоракетной обороне и Обзор ядерной политики.

В декабре Белый дом опубликовал Стратегию национальной безопасности США. В данном документе администрации Трампа Россия и Китай называются «странами- ревизионистами», которые хотят подорвать американское благосостояние. По мнению американских властей, обе этих страны «разрабатывают продвинутое вооружение и средства», которые могут нанести урон важной инфраструктуре и «архитектуре командованию» США. Иран и Северная Корея в стратегии называются «странами-разбойниками».

В Кремле увидели в опубликованном документе «имперский характер». Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в стратегии США показали, что не хотят «отказываться от однополярного мира». По его словам, это нежелание выражено «настойчиво». «Безусловно, мы не можем согласиться с отношением к нашей стране как к угрозе для безопасности США», — сказал представитель Кремля. Однако, отметил он, в документе есть «скромные позитивные моменты», в том числе готовность Вашингтона сотрудничать в областях, которые соответствуют интересам американского народа.