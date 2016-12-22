Нефть WTI впервые с декабря 2014 года превысила $63

Цена нефти марки WTI впервые с 10 декабря 2014 года превысила отметку $63 и достигла $63,24 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи. Стоимость барреля этой марки на 23:44 мск составляет $62,87. 10 декабря 2014 года ее цена составляла $62 за баррель.



Согласно данным торгов, цена за баррель нефти марки Brent составляет $68,73.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков, в 2018 году нефть будет ждать низкая волатильность из-за контроля ОПЕК за рынками. Эксперты агентства полагают, что влиять на ценообразование будут пять факторов, в том числе рост поставок сланцевой нефти из США, контроль ОПЕК над ценами и геополитические риски.

В конце ноября 2017 года в Вене члены ОПЕК и крупные мировые производители, не входящие в картель, подписали соглашение, которое продлевает заморозку и сокращение добычи нефти до конца 2018 года. Таким образом на саммите ОПЕК было пролонгирован договор, который был подписан в конце 2016 года. В соглашение стран также входит Россия.