Медведев уволил заместителя министра образования из команды Ливанова

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Людмилы Огородовой от должности замглавы Минобрнауки, говорится в сообщении на сайте правительства. Огородова была последним представителем команды экс-министра Дмитрия Ливанова в ведомстве.

«Освободить Огородову Людмилу Михайловну от должности заместителя Министра образования и науки Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Ранее 9 января о предстоящем уходе Огородовой сообщили источники РБК. Она должна стать заместителем губернатора Томской области по социальным вопросам.

Огородова была назначена замминистра в конце августа 2013 года. В Минобрнауки она курировала направленный на продвижение российских вузов за рубежом проект «5-100», который критиковала нынешняя глава ведомства Ольга Васильева.

Огородова оставалась последним замминистра, который работал в ведомстве со времен экс-главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова, покинувшего пост в 2016 году. Троих заместителей — Александра Климова, Екатерину Толстикову и Александра Повалко — Васильева уволила в августе 2016 года после того, как стала министром. Летом 2017 года должность заместителя министра покинул Вениамин Каганов.

