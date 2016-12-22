Жителей Крыма предупредили о возможных отключениях света

В нескольких городах и районах Крыма могут произойти отключения электричества из-за работ по вводу в строй новой ТЭС в Симферополе. Предупреждение об этом выпустило ГУП «Крымэнерго».

Работы по подключению ТЭС к энергосистеме будут проходить с 10 по 26 января. «Предприятие информирует потребителей о выводе для реконструкции ВЛ 330 кВ «Джанкой — Симферопольская» и выполнения работ по строительству заходов на Симферопольскую ПГУ-ТЭС», — говорится в сообщении.

Отключения могут произойти в Симферополе, Джанкое, Евпатории, городе Саки, а также в Джанкойском, Красногвардейском, Первомайском, Раздольненском, Сакском

Симферопольском и Черноморском районах.

В августе в Крыму и Севастополе из-за жары и высокой нагрузки на электросети был введен график отключений электричества. Так, вечером 7 августа без света оставались более 100 тыс. человек. В тот день потребление электричества в Крыму побило исторический максимум нагрузок — 1249 МВт.