Яшин анонсировал проведение в Москве марша памяти Немцова

Движение «Солидарность» накануне годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова намерено провести в Москве памятный марш. Об этом в Facebook написал лидер движения, глава совета депутатов Красносельского района столицы Илья Яшин.

Мероприятие запланировано на 25 февраля. «Главное требование марша — привлечение к ответственности заказчиков убийства», — написал Яшин. Он добавил, что заявка на проведение акции будет подана в мэрию в установленные законом сроки.

В комментарии РБК Яшин напомнил, что по правилам заявка должна быть подана за 15 дней до мероприятия. «Соответственно, мы подадим ее 10 февраля. А пока сосредоточимся на организационной работе, связанной с подготовкой марша», — добавил он.

В феврале 2017 года в Москве также проводился Марш памяти Немцова. Во время мероприятия неизвестные облили зеленкой главу Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаила Касьянова.

Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнитель преступления, бывший боец чеченского батальона «Север» Заур Дадаев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты получили меньшие сроки — братья Анзор и Шадид Губашевы — 19 и 16 лет колонии, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.

Следствие считает, что убийство Немцова было заказным, исполнители получили за него 15 млн руб. Заказчик преступления задержан не был. По версии следствия, убийство организовал Руслан Мухудинов, работавший водителем у Руслана Геремеева — командира Дадаева в батальоне «Север», а также неустановленных лиц. Мухудинов находится в международном розыске.