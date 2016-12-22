ФАС отказалась возбуждать дело против «Яндекс.Такси» из-за жалобы Gett

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала в возбуждении дела против «Яндекс.Такси» по заявлению сервиса Gett. Об этом заявил РБК представитель пресс-службы ФАС, ссылаясь на слова начальника управления регулирования связи и информационных технологий службы Елену Заеву.

​В возбуждении дела отказано в связи с отсутствием подтверждения изложенных в заявлении доводов, отметили в пресс-службе.

В середине октября «Ведомости» сообщали, что Gett попросил главу ФАС Игоря Артемьева изучить деятельность «Яндекс.Такси». В Gett предположили, что конкурент может использовать для слежки за пользователями скрытые функции в своем приложении и снижать стоимость поездок, если на устройстве установлено приложение Gett. Издание со ссылкой на письмо в адрес главы ФАС сообщало, что независимые эксперты, к которым обратился Gett, установили, что приложение «Яндекс.Такси» выявляет все установленные на телефоне приложения. Однако ведомство отказалось комментировать газете данное письмо, объяснив это тем, что оно проходит под грифом «Для служебного пользования».