МОЭК ответила на претензию ФАС о поставках тепла москвичам

В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») прокомментировали возбужденное ФАС дело против компании из-за нарушений в области ценообразования на теплоснабжение. В МОЭК сообщили РБК, что параметры работы прибора учета тепловой энергии, находящегося в ведении МПРЦ «Здоровье», «не соответствовали штатному режиму».

«Объем поставленной тепловой энергии определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства исходя из показаний прибора учета тепловой энергии, находящегося в ведении МПРЦ «Здоровье». В спорный период 2017 года (май, июль, август) параметры работы указанного прибора учета не соответствовали штатному режиму, что подтверждается месячными и суточными протоколами учета тепловой энергии, предоставленными потребителем», — пояснили в МОЭК.

В ПАО отметили, что с учетом положений правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, а также методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии количество поставленной тепловой энергии и теплоносителя в случае нештатной работы прибора учета энергии «определяется расчетным способом с учетом времени работы прибора учета в нештатных ситуациях».

«Позиция МОЭК будет доведена до ФАС в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства», — добавили в компании.

Ранее ФАС возбудила дело против ПАО «МОЭК» из-за нарушений ценообразования на теплоснабжение. Дело было заведено после жалобы Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда России. По договору с ПАО «МОЭК» расчеты за теплоснабжение должны были проводиться согласно показаниям приборов учета.

«Однако ПАО «МОЭК» определило объем тепловой энергии расчетным методом, что увеличило объем потребленной энергии в несколько раз», — указывалось в сообщении ФАС. Это привело «к существенному увеличению финансовых обязательств заявителя». Первое слушание по делу пройдет во второй декаде января.