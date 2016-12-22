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ФАС возбудила дело против поставщика тепла москвичам
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ФАС возбудила дело против поставщика тепла москвичам
Бизнес, 10:32
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ФАС возбудила дело против поставщика тепла москвичам
Московская объединенная энергетическая компания, которая поставляет тепло потребителям столицы, нарушила договор, выставив счет предприятию на основании расчетного метода, а не по показаниям счетчиков, считает ФАС
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») из-за нарушений в области ценообразования на теплоснабжение. Сообщение размещено на сайте ведомства.

В антимонопольную службу обратилось Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда России, согласно договору с которым ПАО «МОЭК» при расчетах за теплоснабжение должно руководствоваться показаниями приборов учета.

«Однако ПАО «МОЭК» определило объем тепловой энергии расчетным методом, что увеличило объем потребленной энергии в несколько раз», — говорится в сообщении ведомства.

Это отразилось на стоимости тепла и привело «к существенному увеличению финансовых обязательств заявителя», считают в ведомстве.

Первое слушание по делу о признаках нарушения закона о защите конкуренции (п. 10 ч. 1 ст. 10) намечено на вторую декаду января. Стороны представят свои позиции, после чего ФАС решит, было нарушено законодательство или нет.

РБК направил запрос в ПАО «МОЭК».

Публичное акционерное общество Московская объединенная энергетическая компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение в столице и некоторых городах ближнего Подмосковья.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: Федеральная антимонопольная служба
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