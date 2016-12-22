Минобороны решило отказаться от Windows

В Министерстве обороны России решили отказаться от использования операционной системы Windows и перейти на отечественную Astra Linux. Об этом РБК рассказал директор по развитию компании «РусБИТех», разработавшей новую систему, Дмитрий Донской.

«Минобороны приняло решение, что Linux является именно той системой, на которую можно положиться. В реестре Минкомсвязи сейчас около 60 отечественных операционных систем, выбор пал на Linux», — сказал Донской. По его словам, Astra Linux серийно поставляется и применяется в ВС РФ с 2010 года, но сейчас на нее решено перейти полностью.

«По результатам командно-штабных учений «Кавказ-2016» применение ОС СН Astra Linux Special Edition признано эффективным для решения задач Вооруженных cил, в том числе в сфере информационной безопасности», — добавил он.

В Вооруженные силы, по словам Донского, поставлено более 50 тыс. лицензий Astra Linux. Система уже применяется в составе находящихся в эксплуатации различных образцов вооружения и военной техники, частях и соединениях Военно-космических сил, Военно-морского флота, Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, информационных системах органов военного управления, национальном центре управления обороной Российской Федерации, 333 центре боевой подготовки Сухопутных войск ВС РФ (г. Мулино). Кроме того, ею пользуются в военных академиях и училищах Министерства обороны.

«Сейчас большинство органов госвласти работают на Windows. Помимо того, что это импортное программное обеспечение, оно еще и небезопасное», — пояснил Донской.

«Известия» уточняют, что в комплект ОС для военных входят офисное приложение LibreOffice и система электронного документооборота «Пергамент». Возможна также установка геоинформационного приложения «Панорама» для создания и редактирования цифровых карт и планов городов. С этой ОС совместимы такие популярные в России программные продукты, как система учета «1С», антивирусы Касперского и Dr.Web.

В мае 2016 года стартовал конкурс по созданию государственного мессенджера для чиновников, позволяющего обмениваться данными, в том числе относящимися к гостайне. В апреле 2017 года были названы промежуточные победители конкурса. Это «Сибрус» (разработчик — компания «Киберника»), «Диалог» («Диалог»), BellChat (ФГУП «ГлавНИВЦ Управления делами президента России»), «Кубик» («Платформа кубик») и Flodium («Оммджи технолоджи»).