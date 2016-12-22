В Москве задержали стрелявшую по автомобилям женщину

Полицейские задержали в Москве женщину, обстрелявшую четыре автомобиля в центре города. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел примерно в 11:30 8 января на улице Литвина-Седого. Женщина сидела в машине SsangYong и вела огонь из пневматического пистолета по другим автомобилям.​ Осмотр места происшествия показал, что в результате стрельбы повреждены четыре машины.

Женщину доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, проводится проверка.

ТАСС уточняет, что задержанной 47 лет, и она, по словам вызвавших полицию, находилась «в неадекватном состоянии».

5 января нетрезвый пассажир МЦК после спора с охранниками станции «Лихоборы» открыл по ним стрельбу. Нарушителя задержали, пострадавшие были госпитализированы. Причина конфликта не сообщается.