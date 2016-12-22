Украинские радикалы разблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру

Представители украинской радикальной организации С14 завершили протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сообщение С14.

В ходе акции протеста произошла «небольшая потасовка» со священнослужителями, отметили в организации.

Около 30 представителей С14 заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру вечером 8 января. Протестующие пришли с плакатом «Долой ФСБ». Издание «Громадское» сообщало, что представители радикальной организации жгли файеры, в ходе протеста также «произошли словесные перепалки и небольшая толкотня».

Во время протестной акции активисты пропустили несколько автомобилей, которые, по их словам, не принадлежат сотрудникам лавры. При этом протестующие стали бить по капоту проезжающего Range Rover.

Телеканал «112 Украина» сообщал, что члены С14 выступали «против ФСБ» и отказа священников отпевать погибших украинских военнослужащих и гражданских лиц, крещенных не в церкви Московского патриархата.