Франция зафиксировала рекордное число заявок на убежище в 2017 году

Власти Франции за 2017 год получили рекордное количество заявок на убежище — свыше 100 тыс. Как сообщает Reuters, на первом месте по запросам находится Албания.

За 2017 год общее число запросов на убежище составило 100,4 тыс., что на 17% выше по сравнению с прошлым годом. «Это не массовый приток, и мы способны справиться с ситуацией», — заявил представитель Французского ведомства по защите беженцев и апатридов (OFPRA).

При этом от албанцев запросы увеличились на 66% по сравнению с 2016 годом, но из всех заявок были одобрены только 6,5%. Как отмечает агентство, значительно выше количество одобренных запросов у сирийцев (95%), афганцев (85%) и жителей Судана (59%).

По данным Reuters, по количеству запросов Францию обошла Германия — в первые девять месяцев 2017 года в ФРГ поступило более 140 тыс. заявок.​

В своем новогоднем поздравлении президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал продолжать принимать беженцев и помогать им. Однако президент отметил, что страна не в состоянии принять всех и должна делать это по общим правилам.