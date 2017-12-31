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Макрон назвал 2018-й год «решающим» в битве за Европу
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Макрон назвал 2018-й год «решающим» в битве за Европу
Политика, 31 дек, 2017 23:21
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Макрон назвал 2018-й год «решающим» в битве за Европу
Франция не сможет достичь процветания без Европы, заявил в своем первом новогоднем обращении к нации Эмманюэль Макрон. По его словам, 2018 год будет решающим в борьбе за европейское будущее
Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / AP)

В своем первом новогоднем обращении к нации в качестве президента Эмманюэль Макрон заявил, что 2018 год будет особенным и решающим в борьбе за единую Европу.

«Для Европы 2018 год будет решающим. Вы знаете, что я полностью погружен в эту битву, поскольку я глубоко верю, что Европа — это благо для Франции, что Франция не сможет достичь успеха без сильной Европы, которая сама стала бы сильнее» — сказал Макрон.

«2018 год будет особенным. И я нуждаюсь в вас», — обратился Макрон к гражданам стран Европы. Он призвал сторонников Евросоюза придать европейскому проекту в новом году новый импульс. На голосованиях в странах ЕС жители стран союза должны выразить свое мнение по поводу их видения будущего Европы, заявил президент Франции.

Экономический, социальный и научный потенциал позволит Евросоюзу стать силой, на равных с Китаем и США и будет отстаивать свои собственные ценности. «Я нуждаюсь в вас, чтобы совершить этот европейский рывок, и мне нужно, чтобы все вместе мы не уступили ничего ни националистам, ни скептикам», — призвал Макрон.

Он отметил, что Франция продолжит принимать беженцев и помогать им, однако она не в состоянии принять всех и должна делать это по общим правилам. В области внутренней политики Макрон пообещал продолжение реформ и призвал граждан к единству.

Макрон стал самым молодым президентом Франции после победы на выборах в мае 2017 года, на момент инаугурации ему было 39 лет. Его главным соперником была лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая выступала против углубления евроинтеграции.

Для победы на выборах Макрон создал и возглавил политическую партию «Вперед, Республика!».

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Франция , Евросоюз , Эмманюэль Макрон
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