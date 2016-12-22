В Великобритании назначили нового председателя Консервативной партии

В Великобритании министра по вопросам миграции Брендона Льюиса назначили новым главой Консервативной партии. Об этом сообщает Financial Times.

«Льюис отличается сильными коммуникативными навыками, которому ранее [премьер-министр] Тереза Мэй доверила «чувствительный» миграционный вопрос», — сказано в сообщении.

Ранее лидер консерваторов Патрик Маклохлин заявил об отставке. В своем Twitter Брендон Льюс заявил, что для него «честь быть избранным на пост главы Консервативной партии».

По данным издания, изначально аппарат Консервативной партии опубликовал сообщение в Twitter, в котором ошибочно утверждалось, что лидером партии стал министр транспорта Крис Грэйлинг​, но вскоре твит был удален.

Накануне об отставке Маклохлина сообщала The Independent. По данным издания, в рамках перестановок в правительстве премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также отправит в отставку министра образования Джастина Грининга, лидера палаты общин Андреа Лидса и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.