Тереза Мэй проведет перестановки в правительстве Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет кадровые перестановки в правительстве, сообщает The Independent.

По информации газеты, такое решение Мэй приняла после отставки главы аппарата премьер-министра Дэмиана Грина в декабре 2017 года. О перестановках будет объявлено в понедельник, 8 января.

Ожидается, что в отставку уйдут министр образования Джастин Грининг, председатель Консервативной партии Патрик Маклохлин, лидер палаты общин Андреа Лидс и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк, пишет газета.

По информации The Sunday Times, уволены будут по меньшей мере шесть членов кабинета министров. Издание также отмечает, что главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, министра внутренних дел Амбер Радд, министра по вопросу выхода из Евросоюза Дэвида Дэвиса и канцлера Казначейства Филиппа Хаммонда перестановки не затронут.

В декабре 2017 года глава аппарата премьер-министра Великобритании и один из ближайших соратников Мэй Дэмиан Грин подал заявление об отставке. До этого в отношении Грина велось расследование по двум эпизодам — просмотра порнографии с рабочего компьютера в 2008 году и домогательствах по отношению к журналистке Кейт Молтби в 2015 году.

Сам Грин заявлял, что ничего не знал о порнографических материалах, которые хранились на его компьютере. Расследование однако показало, что его слова не соответствуют действительности и Грин нарушил кодекс поведения министра. ​​Чиновник также отрицал обвинения в домогательствах, но расследование пришло к выводу о правдивости обвинений журналистки. Тереза Мэй ознакомилась с результатами расследования, после чего попросила Грина подать в отставку.