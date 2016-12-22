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МЧС объявило экстренное предупреждение в Приморье из-за непогоды
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МЧС объявило экстренное предупреждение в Приморье из-за непогоды
Общество, 08:09
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МЧС объявило экстренное предупреждение в Приморье из-за непогоды

В Приморье региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ожидаемой непогоды. В регионе должны пройти сильные снегопады и начаться гололед.

«Ожидаются гололедные явления, на побережье местами метель при ветре 18-23 м/с. На дорогах гололедица, снежный накат», — говорится в сообщении ведомства. В отдельных районах края ожидается выпадение от 6 до 12 мм снега за 12 часов. Спасатели рекомендовали жителям края скорректировать свои планы и избегать поездок за пределы населенных пунктов. «Рыбакам-любителям категорически исключить выход на лед», — подчеркнули в МЧС.

Накануне в Москве синоптики зафиксировали близкую к рекордной за 140 лет наблюдений температуру для Рождества. 7 января в столице максимум температуры составил плюс 2,7 градуса. 

Теги: Приморье , Погода , ГУ МЧС
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