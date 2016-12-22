В Венесуэле 40 человек пострадали в результате ДТП
Общество, 04:49
0
В Венесуэле 40 человек пострадали в результате ДТП
В Венесуэле в результате аварии на трассе по меньшей мере семь человек погибли и 40 пострадали. Об этом сообщает издание El Nacional.
ДТП произошло на на севере страны между прибрежными городами Кларинс и Бока де Учире. Двухэтажный пассажирский автобус столкнулся на трассе с грузовиком, после чего загорелся. В Twitter очевидцы опубликовали фотографии с места аварии.
В Мексике 5 января в результате ДТП погибли девять человек. Микроавтобус, перевозивший пассажиров, упал с моста и затонул в водоеме.