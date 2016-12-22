В Мексике 11 человек погибли в результате перестрелки близ Акапулько

На западе Мексики, близ города Акапулько в штате Гереро, в результате перестрелки погибли 11 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Причиной произошедшего стал конфликт между местным военизированным формированием и посетителями фестиваля.

Инцидент произошел в населенном пункте Ла Консепсьон. Как сообщает мексиканский портал Expresso, участниками конфликта стали члены местного отряда по поддержанию правопорядка, существование которого было санкционировано властями (портал называет его «общинной полицией»). Во время городского фестиваля, по данным Reuters, «общинная полиция» задержала молодого человека, после чего возник конфликт. В город прибыли вооруженные люди, которые начали перестрелку с участниками отряда самообороны, в ходе которой погибли восемь человек. Еще три человека погибли в перестрелке членов «общинной полиции» с прибывшими на место силами государственной полиции. Для урегулирования конфликта были также привлечены армейские подразделения.

Очевидцы опубликовали в Twitter видео с места событий. На нем видно, как дом, в котором находятся члены отряда самообороны, блокируют силовики. Вскоре на записи слышны выстрелы.

По данным Reuters, полиция задержала 30 участников вооруженной группы самообороны. Также во время инцидента пострадал журналист, который вел фотосъемку происходящего.

Тяжелая криминогенная обстановка в Мексике сохраняется на фоне возникновения многочисленных вооруженных банд, многие из которых занимаются торговлей наркотиками. Это, в свою очередь, приводит к появлению местных вооруженных формирований, которые действуют параллельно силам правопорядка с целью защиты от преступников. В Мексике регулярно случаются крупные перестрелки. Так, в конце декабря в перестрелке между двумя вооруженными группировками в мексиканском городе Ночистлан погибли четыре человека, включая начальника городской полиции. В июле перестрелка в городе Чиуауа на севере страны привела к гибели не менее 14 человек.