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В Мексике в результате перестрелки убит начальник городской полиции
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В Мексике в результате перестрелки убит начальник городской полиции
Общество, 03:17
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В Мексике в результате перестрелки убит начальник городской полиции

В перестрелке между двумя преступными группировками в мексиканском городе Ночистлан в штате ​Сакатекас погибли четыре человека, включая городского координатора полиции заявил ​прокурор штата Франсиско Мурильо Руисеко. Об этом сообщает El Universal.

Перестрелка произошла в центре города. На место происшествия выехали наряды полицейских. Кроме координатора городской полиции Хуана Педро Парга. жертвами криминального столкновения стали трое преступников.

Недалеко от места столкновения преступников было найдено различное стрелковое оружие, патроны, гранаты, а также наркотики.

Последняя крупная перестрелка в Мексике случилась в июле. Тогда ее жертвами стали не менее 14 человек., включая двух полицейских, около 60 пострадали.

Теги: жертвы , Мексика , перестрелка , Полиция
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