В результате столкновения 18 машин под Смоленском пострадали три человека

При столкновении 18 машин на трассе М1 в Смоленской области пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Первое ДТП произошло в районе города Ярцева. Его участниками стали 12 автомобилей. Затем случилось еще три столкновения, в результате количество столкнувшихся машин увеличилось до 18.

«Причина массовой аварии — гололедица. Пострадали три человека, они получили травмы средней тяжести», — сказала руководитель пресс-службы УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева. Движение на аварийном участке регулируют автоинспекторы.

В Подмосковье 5 января в результате ДТП с тремя автомобилями погибли три человека, в том числе двое детей. Один человек пострадал.

