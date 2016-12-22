В Подмосковье в результате тройного ДТП погибли три человека

В Подмосковье в результате ДТП с тремя автомобилями погибли три человека, в том числе двое детей, и пострадал один. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области, передает «РИА Новости».



Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел 5 января около 21:25 мск на пятом километре автодороги Руза-Тетерино. На этом участке столкнулись три автомобиля, а именно Mercedes, Honda и УАЗ. Один пострадавший был госпитализирован, отметили в МВД.

Источник агентства «Интерфакс» рассказал, что ДТП произошло на повороте на кладбище. По его словам, автомобили столкнулись «лоб в лоб». Портал Lifenews cообщает, что погибшие дети были девочками в возрасте девяти и 10 лет.