Умер пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма мужчина

Мужчина, пострадавший от взрыва рядом со станцией метро в пригороде Стокгольма, скончался в больнице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Возле станции метро Varby Gard взорвался неустановленный предмет, который лежал на земле. Взрывное устройство​, по данным полиции, сработало в момент, когда в руки его взял 60-летний мужчина. Ранения в результате взрыва также получила женщина 45 лет. В момент происшествия она находилась рядом с местом инцидента.



Место происшествия оцеплено. В районе работают взрывотехники. Что стало причиной взрыва, не сообщается. В полиции не связывают произошедшее с терактом.