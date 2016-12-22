Полиция задержала двух человек после массовой драки в Петербурге

Полицейские задержали двух человек после конфликта на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. В результате конфликта госпитализированы 8 человек.
«В результате инцидента 8 человек с различными телесными повреждениями были госпитализированы в медицинское учреждение. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое граждан, которые изобличены в том, что в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения», — говорится в сообщении. Уточняется, что конфликт произошел 6 января.
По данным «Фонтанки», в драке участвовали не менее 20 человек. Молодые люди использовали ножи и травматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
13 декабря на юго-западе Москвы в массовой драке пострадали два человека. В полицию были доставлены для разбирательств 12 человек. Конфликт произошел на бытовой почве.