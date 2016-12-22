На юго-западе Москвы в массовой драке пострадали два человека

Два человека получили травмы в результате массовой драки в районе Коньково на юго-западе столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД.

В пресс-службе рассказали, что очевидцы сообщили о массовой драке по адресу: Севастопольский проспект, дом 64. На место происшествия прибыли сотрудники МВД, которые доставили в полицейский отдел для разбирательств 12 человек. Полиция выяснила, что конфликт произошел на бытовой почве.

После драки в больницу с травмами головы доставили двух мужчин 1991 года рождения. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

В конце сентября полиция Москвы пресекла попытку массовой драки возле торгового центра на Тихорецком бульваре. По информации источника «Интерфакса», в драке планировали принять участие 150 мигрантов, в федерации мигрантов СНГ сообщили о 250 участниках. По данным источника «РИА Новости», конфликт возник из-за того, что охранник избил мигранта, работавшего грузчиком в ТЦ.