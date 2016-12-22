Бастрыкин взял на контроль проверку после смерти пенсионерки в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту гибели пенсионерки в больнице Санкт- Петербурга. Об этом сообщается на сайте СК.
«Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации проконтролировать ход проведения доследственной проверки и принять меры для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято объективное процессуальное решение», — приводятся в сообщении слова официального представителя СК Светланы Петренко. Предполагается, что женщина могла умереть из-за несвоевременного оказания экстренной помощи
Ранее управление СК по Санкт-Петербургу сообщило, что следователи выясняют обстоятельства смерти 80-летней женщины в одной из больниц города. Портал 78.ru сообщал, что пожилая женщина была госпитализирована в больницу № 15. По словам внука женщины, ей более пяти часов не оказывали помощь.