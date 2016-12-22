На границе Мьянмы и Индии произошло «разрушительное» землетрясение

На территории Мьянмы около границы с Индией произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (​EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 9:47 мск 7 января. Эпицентр находился в 88 км от индийского города Яерипок и в 99 км от города Импхал. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное». Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

4 января на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр толчков находился в районе мыса Шипунского, на расстоянии 95 км восточнее Петропавловска-Камчатского, на глубине 64 км. Сведений о пострадавших не поступало.