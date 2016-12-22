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Путин поздравил россиян с Рождеством
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Путин поздравил россиян с Рождеством
Общество, 11:33
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Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество, с праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям», — приводятся в сообщении слова Путина. Он также отметил «плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога».

Православные россияне встретили Рождество. Фоторепортаж Еще 8 фото
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«И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем», — добавил глава государства.

С Рождеством на своих страницах в Twitter также поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Теги: Владимир Путин , праздник , Рождество
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