Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество, с праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям», — приводятся в сообщении слова Путина. Он также отметил «плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога».

«И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем», — добавил глава государства.

С Рождеством на своих страницах в Twitter также поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.