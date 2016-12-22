Десять человек пропали без вести при крушении грузового судна у Шанхая
Общество, 08:33
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Десять человек пропали без вести при крушении грузового судна у Шанхая
Грузовое судно потерпело крушение у берегов Шанхая, десять человек пропали без вести. Об этом сообщает агентство Xinhua.
По данным издания, возле устья реки Янцзы судно «Чанпин», перевозившее сталь, столкнулось с другим грузовым судном, что стало причиной крушения. Три человека были спасены, десять пропали без вести.
Ведется поисково-спасательная операция, в ней задействованы десятки спасательных судов.