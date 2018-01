В США подали иск на Вайнштейна и экс-зампрокурора нью-йоркского Бронкса

Фирма адвоката Аарона Филлера, бывшего адвоката американской актрисы Пас де ла Уэрты, подала иск против продюсера Харви Вайнштейна и экс-заместителя прокурора нью-йоркского округа Бронкс Майкла Рубина. Они обвиняются в попытках вынудить бывшую клиентку адвоката отказаться от идеи привлечь продюсера к ответственности за изнасилование, на которое она ранее пожаловалась. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на иск, который оказался в распоряжении телеканала.

По данным Филлера, Рубин «работал на благо Вайнштейна», использовал различные уловки и угрозы, аходящиеся за пределами «правовой системы» США.

В иске адвокат утверждает, что Рубин убедил актрису отказаться от Филлера как адвоката и побудил ее отозвать жалобу об обвинении Вайнштейна в изнасиловании. В сообщении говорится, что адвоката она сменила, но от жалобы не отказалась.

Пас де ла Уэрта, снявшаяся в сериале «Подпольная империя» Мартина Скорсезе, 3 ноября 2017 года обвинила Вайнштейна в двойном изнасиловании. Оба инцидента произошли в ноябре и декабре 2010 года. После этого в полиции Нью-Йорка сообщили, что собирают доказательства для подготовки и подачи ордера на арест Вайнштейна.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся после публикации от 5 октября The New York Times расследования о домогательствах с его стороны, которые происходили на протяжении почти 30 лет. Всего о домогательствах со стороны продюсера рассказали около 60 женщин. После этого против Вайнштейна начали расследование, его уволили из собственной компании The Weinstein Company, а жена продюсера подала на развод. Вайнштейн заявил, что сожалеет о своем поведении и отправился на лечиться в клинику.