ФБР не обнаружило доказательств осуществления Кубой «акустических атак»

Американский сенатор-республиканец Джефф Флейк заявил, что Министерство внутренних дел Кубы заверило его в том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило доказательств совершения «акустических атак» против американских дипломатов на Кубе. Об этом передает агентство AP со ссылкой на слова Флейка, который состоит в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса США.

«Даже с учетом термина «атака», доказательств ее совершения нет», — отметил сенатор, уточнив, что сотрудники ФБР несколько раз побывали на Кубе, чтобы изучить обстоятельства инцидентов. По его словам, никто не утверждает, что с дипломатами ничего не происходило, однако нет свидетельств того, что это было преднамеренное нападение со стороны кубинцев, либо кого-то еще.

«Я не стану раскрывать, с чем меня ознакомили на секретном брифинге, но это не расходится с тем, что сказали кубинцы. Полагаю, что ФБР скажет то же самое», — пояснил Флейк.

Об акустических атаках на дипломатов из США на Кубе стало известно в августе. По данным представителей американского Госдепа, в результате этих «атак» у работников дипмиссии было головокружение, проблемы со слухом и др. От подобных «атак» пострадали не менее 22 человек. Куба отрицает свое участие в этих инцидентах, называя их «научной фантастикой» и «стрекотом сверчков».

В октябре США выслали 15 кубинских дипломатов в ответ на «неспособность» властей Кубы принять меры в связи с «акустическими атаками» на сотрудников американской дипмиссии.