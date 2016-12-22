Новым вице-президентом Эквадора была избрана Мария Алехандра Викунья. В прошлом году она заняла пост министра городского развития и жилищного строительства. Об этом сообщает издание El Universo со ссылкой на национальное собрание страны.

Она будет занимать эту должность с 2018 по 2021 годы.

Парламент Эквадора 6 января рассматривал трех кандидатов на пост вице-президента. Кроме Викуньи на должность претендовали глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и министр юстиции Росана Альварадо. За 39-летнюю Викунью проголосовали 70 депутатов, 17 — против и 19 воздержались.

В октябре прошлого года вице-президент Хорхе Глас был снят с должности из-за коррупционного скандала, а позже осужден. Викунья была назначена и.о. вице-президента страны.

Психолог по образованию, Викунья также имеет степень магистра делового администрирования. Она была членом Комиссии по образованию, науке, технике и коммуникациям парламента Латинской Америки, состояла в парламентской группе по правам женщин и принимала участие в координации с парламентской группой по правам детей и подростков, а также занимала другие высокопоставленные должности.