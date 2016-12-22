Замглавы СУ МВД в Кабардино-Балкарии нашли мертвым в собственном кабинете
Общество, 17:03
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Замглавы СУ МВД в Кабардино-Балкарии нашли мертвым в собственном кабинете
Замначальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии найден мертвым в собственном кабинете. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
По данным РЕН ТВ, речь идет о Руслане Межгихове, занимавшем этот пост с 2014 года. Тело Межгихова было обнаружено в ночь на 6 января.
«Одна из рассматриваемых версий — суицид», — отметили в СКР. Следователи проводят доследственную проверку обстоятельств произошедшего.
В ноябре главу крымского управления антимонопольной службы Тимофея Кураева нашли мертвым у себя дома. Он покончил с собой. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).