Замглавы СУ МВД в Кабардино-Балкарии нашли мертвым в собственном кабинете

Замначальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии найден мертвым в собственном кабинете. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

По данным РЕН ТВ, речь идет о Руслане Межгихове, занимавшем этот пост с 2014 года. Тело Межгихова было обнаружено в ночь на 6 января.

«Одна из рассматриваемых версий — суицид», — отметили в СКР. Следователи проводят доследственную проверку обстоятельств произошедшего.

В ноябре главу крымского управления антимонопольной службы Тимофея Кураева нашли мертвым у себя дома. Он покончил с собой. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).