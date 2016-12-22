В Петербурге мужчина заковал двух детей в наручники за брошенные петарды

В Санкт-Петербурге мужчина заковал в наручники двух детей, бросавших петарды в его автомобиль. Полиция начала проверку обстоятельств инцидента, говорится в сообщении управления МВД.

Как уточняет «Фонтанка», инцидент произошел вечером 5 января. Двое детей 10 и 11 лет играли с петардами во дворе дома на Стрельбищенской улице. Одну из петард они бросили под стоявший рядом автомобиль. Это увидел владелец машины, 54-летний мужчина, работающий инструктором по безопасности в «Пассажиравтотрансе». Он схватил детей и приковал их наручниками к перилам у подъезда, после чего вызвал полицию. Одновременно в полицию обратились и родители детей. Прибывший на место наряд задержал мужчину. Детей он освободил только после того, как приехали сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в полиции, в отношении мужчины начата проверка. По данным «Фонтанки», мужчину обвиняют в совершении преступления по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы).

В марте 2017 года в городе Приозерске в Ленинградс​кой области мужчина намеренно наехал машиной на двух детей, которые стреляли по его джипу из игрушечного автомата. После этого он ударил одного из них и заставил встать на колени. В ноябре он был приговорен к наказанию в виде полутора лет заключения условно.