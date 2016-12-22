ЦИК принял документы Волынец на выдвижение в президенты с третьей попытки

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец с третьей попытки успешно подала документы на участие в президентских выборах, сообщила она на своей странице в Facebook. До этого в ЦИК заявляли о ее неявке в день подачи документов.

«Только что зарегистрировали пакет документов на выдвижение на должность президента. У нас ушло чуть больше часа, говорят это недолго, так как у некоторых кандидатов на это уходит до трех часов. Так что будем ждать отмашки на сбор подписей», — рассказала она в видеообращении.

Ранее в ЦИК сообщили, что Волынец не явилась 5 января для подачи документов в назначенный срок. В то же время сама глава Национального родительского комитета заявляла, что приходила в ЦИК, однако сотрудники комиссии отказывались ее регистрировать. «Невероятно, но факт: ЦИК работает все выходные в усиленном режиме в связи с необходимостью регистрации кандидатов в президенты, но в то же время кандидату отказывают в его священном праве на регистрацию», — писала она. Накануне Волынец заявила, что пойдет подавать документы в ЦИК в третий раз.

Избирательная кампания к выборам президента России 2018 года стартовала 18 декабря. О желании участвовать в выборах заявили более 50 человек, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, телеведущая Ксения Собчак, журналист Олег Лурье. Документы на выдвижение также уже подал действующий президент Владимир Путин.