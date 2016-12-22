Борис Якеменко заявил об отказе от участия в президентской кампании

Борис Якеменко, брат экс-лидера движения «Наши» Василия Якеменко и основатель «Православного корпуса», принял решение отказаться от участия в президентских выборах. О завершении президентской кампании он сообщил РБК.

«Да, принял решение завершить кампанию, потому что подать документы, зная, что их не примут, это глупость. А документы мы не успели оформить на 500 человек инициативной группы, они в разных регионах и чисто технически мы не успевали, это оказалось долгим процессом», — пояснил Якеменко. Отвечая на вопрос РБК о том, за кого из кандидатов в президенты Якеменко бы проголосовал, он ответил, что, «пожалуй, ни за кого». «Мне кажется, должен быть абсолютно новый человек. Вопрос в том, что нужно принципиально качественно обновлять руководство страны», — предположил он.

О своих планах баллотироваться в президенты Якеменко заявил в сентябре 2017 года. При этом он сообщил, что его кампанию поддержит «национально ориентированный бизнес», а на свою сторону он намерен привлечь молодежь.

Борис Якеменко с мая 2007 года являлся руководителем «Православного корпуса» движения «Наши», которое было основано его братом. Кроме того, он был одним из организаторов православной смены на форуме «Селигер» и участвовал в создании школьного курса «Основы православной культуры». Позднее он стал преподавателем истории в РУДН.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. К 30 декабря ЦИК официально зарегистрировала пять кандидатов в президенты. В число кандидатов вошли телеведущая Ксения Собчак, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, кандидат от Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. О своих планах принять участие в выборах также уже заявил действующий президент Владимир Путин.