Российский дипломат возглавит расследование гибели миротворцев в Конго

ООН проведет расследование обстоятельств нападения на миротворцев в Демократической Республике Конго, в результате которого погибли 15 служащих миссии. Главой расследования по решению генсека ООН был назначен российский дипломат Дмитрий Титов, сообщает Reuters.

Нападение на военную базу, где находились миротворцы, произошло в ночь на 8 декабря. Исламистские боевики произвели атаку на востоке страны, в результате чего погибли 15 миротворцев из Танзании и пять местных военнослужащих. По данным The Guardian, боевики использовали минометы и гранатометы. Им удалось уничтожить несколько бронемашин и грузовиков. Нападение было совершено под прикрытием темноты. Reuters сообщает, что нападение было организовано боевиками угандийской группировки ADF.

Дмитрий Титов ранее являлся помощником генсека ООН и до конца мая возглавлял Управление по вопросам правосудия и верховенства права в департаменте по миротворческим операциям. Вести расследование он будет совместно с представителями армии Танзании.

Миротворческая миссия ООН в Конго была развернута в 1999 году в рамках Второй конголезской войны. В 2010 году она была переформатирована в ​Миссию ООН по стабилизации в ДРК. Большая часть миротворцев ООН, служащих в Конго, — представители Пакистана, Индии и Бангладеш. Общая численность миротворческой миссии составляет порядка 20 тыс. человек.