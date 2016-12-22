Правительство упростило подачу документов на усыновление

Кабмин принял постановление об упрощении порядка подачи документов на усыновление. Документ, подписанный премьером Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства.

Согласно принятому решению был сокращен перечень документов, которые необходимо подавать будущим родителям в органы опеки. Из их числа были исключены выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счёта с места жительства; справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования; копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Теперь эти документы будут самостоятельно собирать органы опеки в «в порядке межведомственного информационного взаимодействия», говорится в сообщении правительства.

С 1 января 2018 года в России вступила в силу норма о ежемесячных выплатах семьям, где был рожден или усыновлен ребенок. Право на получение этих выплат получат семьи, чей размер среднедушевого дохода не будет превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.