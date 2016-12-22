СМИ назвали предполагаемую причину смерти Чехова

Ученые из британского Куодрэмского института биологических наук сообщили, что перед смертью русский писатель и драматург Антон Чехов болел туберкулезом, однако скончался, как предполагают ученые, от кровоизлияния в мозг. Об этом рассказал один из ученых, проводивших исследование, Глеб Зилберштейн, сообщает The Times.



Как отмечает издание, группа ученых провела исследование рубашки Чехова с пятнами крови, которую он носил в день смерти 15 июля 1904 года, а также его пяти писем и открыток. В результате были найдены восемь протеинов, которые подтвердили присутствие микроба, вызывающего туберкулез. Чехов, имеющий образование врача, знал, что он болен, и писал об этом в своих произведениях. Кроме того, ученые нашли следы протеинов, которые свидетельствуют об образовании тромбов.



«Мы нашли в пробе с рубашки Чехова сильный маркер ишемического инсульта», — рассказал Зилберштейн. По его словам, это был протеин ITIH4, который генерирует тело человека в ответ на травмы. «Мы планируем провести более углубленный анализ сырого материала, чтобы реконструировать все возможные болезни через этот выделенный протеин», — сказал ученый.

Писатель Антон Чехов скончался на курорте в Германии летом 1904 года. Туда он отправился из-за обострения туберкулеза. Писатель умер в ночь с 1 на 2 июля в коммуне Баденвайлере.