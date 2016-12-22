Белоруссия объявила о закрытии своего генконсульства в Одессе

Совет министров Белоруссии постановил закрыть генеральное консульство республики в украинском городе Одесса. Об этом сообщается на сайте белорусского правительства.
«Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного Генерального консульства», — говорится в сообщении. Закрыть дипломатическое представительство в Одессе планируется до 23 февраля.
В ноябре 2017 года Украина выслала из страны белорусского дипломата в ответ на объявление советника посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова нежелательной персоной. В украинском МИД заявили, что высылка дипломатического сотрудника Белоруссии стала ответной мерой на действия Минска. В белорусском МИД назвали такое решение Украины «безосновательным», сообщает Tut.by.
Белоруссия объявила персоной нон-грата Скворцова из-за так называемого «дела украинских шпионов». В белорусских правоохранительных органах заподозрили в шпионаже украинского журналиста Павла Шаройко. В КГБ Белоруссии полагают, что он за деньги собирал информацию «разведывательного характера в военно-политической сфере». Журналист дал признательные показания и сказал, что работает в кадровом аппарате военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием.
КГБ Белоруссии полагает, что координировал работу Шаройко сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием, занимая должность советника посольства Украины. Впоследствии он был выслан из Белоруссии. В Минобороны Украины назвали задержание журналиста «провокационным», а информацию КГБ о признании задержанного — не соответствующей действительности.