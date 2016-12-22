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Заммэра Москвы рассказал о состоянии Олега Табакова
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Заммэра Москвы рассказал о состоянии Олега Табакова
Общество, 05 янв, 22:07
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Заммэра Москвы рассказал о состоянии Олега Табакова

Состояние народного артиста СССР Олега Табакова, который был госпитализирован в Первую градскую больницу в Москве, значительно улучшилось, но в ближайшее время его не выпишут из больницы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников, передает ТАСС.

«Сегодняшнее состояние Олега Павловича [Табакова] значительно лучше, чем при госпитализации. Тогда его состояние оценивалось как чрезвычайно тяжелое», — рассказал он. По его словам, у артиста нормальная температура, есть аппетит, он в сознании и разговаривает. «У нас есть основания надеяться, но все непросто. Сколько продлится госпитализация, пока сказать не могу», — заключил заммэра.

Печатников подчеркнул, что Табаков не находится в коме, но «прогнозы делать пока рано».«Да, этот пациент находится под моим личным контролем, но лечат его доктора, там замечательные врачи», — сказал он.

Заместитель мэра отметил, что «недавно» приезжал специально приглашенный немецкий врач, которого Печатников назвал «медицинским светилом». По его словам, когда доктор увидел аппаратуру в больнице, где находится Табаков, и ознакомился с его курсом лечения, то сказал, что «в Германии врачам вряд ли бы удалось справиться с инфекцией, сразившей этого пациента».

О том, что 82-летний Олег Табаков был госпитализирован стало известно 27 ноября. Тогда его сын Антон сообщил, что причиной госпитализации стало воспаление легких. Из-за болезни актера Театр-студия Олега Табакова отменила декабрьские спектакли с его участием, потому что в студии полагают, что никто кроме него, не сможет сыграть его роли, но состояние Табакова не позволит ему «вскочить и побежать и три часа на сцене провести».

Теги: актер , Олег Табаков , знаменитости
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