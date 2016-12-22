Глава немецкого МИДа рассказал об игнорировании ЕС Россией, США и Китаем

Россия, США и Китай «совершенно не ценят» Евросоюз. Об этом в интервью журналу Spiegel заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

«У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они вообще не ценят Европейский союз. Они его игнорируют», — считает министр.

Раньше Германия, по словам министра, могла положиться в отстаивании своих политических интересов в мире на Францию, Великобританию и США. Однако из-за того, что Соединенные Штаты теряют позиции на мировой арене, политический вакуум заполняется другими игроками. По мнению Габриэля, в Сирии это Россия и Иран, а в торговой политике — Китай.

По его словам, Европейский союз отличается тем, что не ставит свои национальные интересы превыше всего, как это склонны делать другие мировые игроки.

26 декабря Габриэль заявил, что не может представить в ближайшем будущем Украину и Турцию в ЕС.