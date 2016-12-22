Instagram заблокировал страничку «Аптекарского огорода»

Instagram заблокировал аккаунт ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Администрация сада выполнила требования соцсети для восстановления доступа. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь «Аптекарского огорода» Ольга Архипова.

«Мы уже связались со службой поддержки, прислали официальное письмо на бланке, я сфотографировалась с листочком, на котором был код, который пришел нам от Instagram, — это стандартная операция для восстановления доступа», — рассказала она. По ее словам, ответ пока не пришел, прочитано ли письмо — неизвестно.

Архипова заявила, что не знает, из-за чего соцсеть приняла решение о блокировке странички. «Возможно, нас взломали и от нашего лица рассылался спам», — отметила она. Пресс-секретарь «Аптекарского огорода» отметила, что аккаунт существует четыре года, за это время ни разу не использовались спам-боты и не было резких скачков числа подписчиков.

Аккаунты «Аптекарского огорода» в Facebook и «ВКонтакте», а также Telegram-канал доступны.

Около 20:00 мск доступ к страничке «Аптекарского огорода» в Instagram был восстановлен.

23 декабря 2017 года Instagram и Facebook заблокировали страницы главы Чечни Рамзана Кадырова. За три дня до этого политик попал в санкционные списки в рамках «списка Магнитского», и в Facebook закрытие доступа объяснили юридическими обязательствами.

«Аптекарский огород» — старейший ботанический сад России. Основан в 1706 году по указу Петра I для выращивания лекарственных растений. С 1805 года находится в ведении Московского университета.