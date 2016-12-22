В Египте потерпел крушение воздушный шар с туристами. Один человек погиб, 12 пострадали. Об этом сообщает местная газета Al-Masry Al-Youm.

Инцидент произошел в Луксоре. Все пострадавшие доставлены в местную больницу. По словам пресс-секретаря Минздрава Египта Халеда Муджахида, двое из них — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Муджахид отметил, что травмы получили граждане нескольких государств, но не назвал, каких именно.

Причиной крушения аэростата, по данным издания, стали погодные условия.

4 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения с Каиром, прерванного в конце 2015 года после теракта на борту лайнера, принадлежавшего авиакомпании «Когалымавиа».